Жительницу Новгородской области заподозрили в убийстве новорожденного ребенка

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 2 марта. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Новгородской области об убийстве матерью новорожденного ребенка. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Новгородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ ("Убийство матерью новорожденного ребенка"). В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств по делу", - говорится в сообщении.

По данным СК, в феврале этого года женщина обратилась за помощью в медицинское учреждение села Мошенское. Она сообщила врачу, что у нее произошли преждевременные роды, ребенок якобы родился мертвым прямо в выгребную яму. О случившемся медики сообщили в правоохранительные органы. Прибыв на место, правоохранители действительно обнаружили в выгребной яме тело новорожденного ребенка без видимых признаков насильственной смерти.

Во время проведения судебно-медицинской экспертизы оказалось, что ребенок родился живым. Сейчас экспертизе предстоит установить причину смерти новорожденного.