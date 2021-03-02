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В Москве трехлетний ребенок попал в больницу из-за отравления наркотиками

Следователи проведут проверку условий жизни и воспитания ребенка в семье

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Следственный комитет начал проверку по факту отравления наркотиками трехлетнего ребенка в Москве. Об этом ТАСС сообщила во вторник представитель столичного Главного следственного управления СК Юлия Иванова.

"1 марта из квартиры на юго-западе Москвы в детскую больницу был доставлен 3-летний мальчик, у которого диагностировано острое отравление наркотическим веществом", - сказала она.

Иванова сообщила, что следователи проверят условия жизни и воспитания ребенка в семье. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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