Жителя Кубани приговорили к 18 годам колонии за убийство жены и тещи

КРАСНОДАР, 2 марта. /ТАСС/. Краснодарский краевой суд приговорил к 18 годам колонии жителя Абинского района за убийство тещи и жены, совершенное в 2019 году, сообщили журналистам в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Ранее следственное управление СК РФ по краю сообщало, что в декабре 2019 года в Крымском районе на Кубани было совершено двойное убийство: из-за конфликта мужчина зарезал свою жену и тещу, по данному факту ведомством было возбуждено уголовное дело.

"Краснодарским краевым судом окончено рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении жителя Абинского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "а", "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух лиц, совершенное с особой жестокостью"). С учетом всех обстоятельств дела суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 18 лет", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что осужденный назвал причиной совершенного преступления постоянные оскорбления и беспочвенные упреки со стороны убитых. "Подсудимый полностью признал себя виновным в совершении преступных деяний", - добавили журналистам в управлении СК. В прокуратуре Краснодарского края журналистам пояснили, что отбывать наказание осужденный будет в колонии строгого режима.