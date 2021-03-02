Полиция изъяла у жителя Смоленска немаркированную табачную продукцию на 13,5 млн рублей

ТАСС, 2 марта. Уголовное дело возбудили в Смоленской области после изъятия у индивидуального предпринимателя 265 тыс. пачек немаркированной табачной продукции на общую сумму 13,5 млн рублей. Об этом сообщается на сайте "МВД-медиа".

"В результате обысков оперативники изъяли 265 тыс. пачек сигарет различных наименований без специальных (акцизных) марок. Общая стоимость изъятых табачных изделий составила более 13,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным сайта, индивидуальный предприниматель, местный житель 1965 года рождения, осуществлял сбыт сигарет в помещении торгового павильона на территории Заднепровского района города Смоленска. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ ("Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации").