Главу судебных приставов Якутии заподозрили в превышении полномочий

ЯКУТСК, 2 марта. /ТАСС/. Уголовное дело о превышении должностных полномочий и воспрепятствовании предпринимательской деятельности возбудили в отношении руководителя управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Республике Саха (Якутия) и его заместителя. Об этом сообщает во вторник пресс-служба следственного управления СК РФ по Якутии.

"По материалам проверки, проведенной прокуратурой Республики Саха (Якутия) и управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике, возбуждено уголовное дело в отношении руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) и его заместителя. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 169 УК РФ ("Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности") и ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий")", - сообщили в ведомстве.

УФССП по Якутии провела аукцион на выполнение отдельных видов работ по строительству административного здания. Сумма контракта превысила 34 млн рублей.

"При этом должностные лица управления с использованием своего служебного положения оказали противодействие заключению коммерческой организацией - победителем аукциона - названного государственного контракта. Впоследствии после его заключения, поставив подрядчика в условия, невозможные для добросовестного исполнения контракта, действуя в интересах другого юридического лица, вынудили его расторгнуть контракт и отказаться от выполнения строительных работ", - добавили в прокуратуре.