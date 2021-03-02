У берегов Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,8

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 2 марта. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло во вторник у юго-восточного побережья Тайваня. Об этом сообщила сейсмологическая служба этого острова.

Эпицентр подземных толчков находился в 93,6 км от города Тайдун, а очаг залегал на глубине 31,2 км под морским дном. Колебания почвы ощущались на территории уездов Пиндун и Тайдун. Данных о пострадавших и об ущербе не поступало.

Тайвань с населением 23 млн человек находится в одной из наиболее сейсмически активных зон Восточной Азии.