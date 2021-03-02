Мосгорсуд 4 марта рассмотрит вопрос об отмене ареста давшему показания на Рауфа Арашукова

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Мосгорсуд 4 марта рассмотрит ходатайство следствия об изменении меры пресечения Гузеру Хашукаеву - содержащемуся под стражей ключевому свидетелю по делу экс-сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"В суд поступило ходатайство об изменении меры пресечения Хашукаеву, заседание пройдет 4 марта в 13:30 мск", - сказал собеседник агентства.

Хашукаев был заключен под стражу в рамках дела Арашукова. Ранее сообщалось, что он дал показания в отношении бывшего сенатора, после чего ему начали поступать угрозы.

Рауф Арашуков 30 января 2019 года был лишен неприкосновенности и задержан в зале заседаний Совета Федерации, ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 210 (участие в преступном сообществе), ч. 4 ст. 309 (принуждение к даче показаний с применением насилия), а также по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство") по факту организации убийств в 2010 году зампредседателя общественного молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова.