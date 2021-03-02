Завершено следствие по делу напавшего на сотрудника ОМОН на акции в Москве 31 января

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Следствие по делу уроженца Луганской области Павла Грин-Романова, обвиняемого в нападении на сотрудника ОМОН в ходе акции 31 января в Москве, завершено. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мещанского суда, куда поступило дело для рассмотрения по существу.

"В суд поступило дело Грин-Романова, который обвиняется по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти") в ходе акции 31 января. Дата рассмотрения дела еще не назначена", - сказали в пресс-службе.

По версии следствия, 31 января агрессивно настроенный молодой человек, участвовавший в несанкционированном мероприятии вблизи Комсомольской площади в Москве, распылил в лицо находящемуся при исполнении своих должностных обязанностей сотруднику ОМОН содержимое газового баллончика.

Грин-Романов стал вторым обвиняемым по итогам незаконных акций 23 и 31 января, чье дело поступило в суд для рассмотрения по существу. Первым стал Александр Мучаев, которому предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Свою вину подсудимый полностью признал и попросил суд рассмотреть его дело в особом порядке.