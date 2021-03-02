Источник: в Минздраве Самарской области проходят обыски

САМАРА, 2 марта. /ТАСС/. Обыски проходят в Министерстве здравоохранения Самарской области, сообщил ТАСС источник в силовых структурах. Их проводят следственное управление СК РФ по области и региональное управление ФСБ.

"Да, обыски проходили сегодня по материалам Следственного комитета", - сказал собеседник агентства.

Подробности расследования он не прокомментировал.

По данным местного Telegram-канала, обыски в областном Минздраве связаны с реализацией контрактов по внедрению в регионе единой информационной системы в сфере здравоохранения.