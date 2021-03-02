Двое детей погибли при пожаре в многоэтажке во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 2 марта. /ТАСС/. Двое детей погибли в результате пожара, который произошел в многоквартирном жилом доме во Владивостоке вечером во вторник. Об этом сообщила журналистам пресс-служба правительства Приморского края.

"Когда скорой стало известно о пострадавших детях, на место сразу же выехала реанимационная бригада. Дети были без сознания в клинической смерти, оказывать им реанимационную помощь начали сразу. Однако детей спасти не удалось. Предварительная причина смерти - отравление угарным газом. Ожогов на телах нет, дети были дома одни, без взрослых. Погибли двое детей", - сообщили журналистам в пресс-службе.

Уточняется, что на момент прибытия пожарных машин к месту происшествия информации о пострадавших не было. По данным ГУ МЧС по Приморскому краю, сообщение о пожаре поступило в 19:28 (12:28 мск). Горела квартира на 21-м этаже в 25-этажном жилом доме. Из отрезанных дымом квартир были эвакуированы 10 человек, еще 14 человек, в том числе четырех детей, вывели при помощи спасательных устройств по лестничным маршам. В 20:10 (13:10 мск) пожар был локализован, а открытое горение ликвидировали через минуту. Общая площадь пожара составила 30 кв. метров.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, пострадавших жителей готов принять пункт временного размещения, если в этом будет необходимость. В связи с пожаром проверку проводит прокуратура Приморского края.