В Пермском крае трудовая инспекция выясняет причины гибели сотрудника рудника "Уралкалия"

ПЕРМЬ, 2 марта. /ТАСС/. Государственная инспекция труда в Пермском крае устанавливает причины и обстоятельства гибели сотрудника рудника шахты "Уралкалия", на которого обрушилась горная порода. Об этом во вторник сообщается на сайте ведомства.

"Государственная инспекция труда в Пермском крае вошла в комиссию по расследованию тяжелого несчастного случая со смертельным исходом, случившегося с машинистом горных выемочных машин ПАО "Уралкалий". На одном из участков панели блока на выемочном штреке пласта рудника шахты произошло обрушение горной породы с закрепленной кровли, в результате чего проходивший работник участка получили травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

Уточняется, что инцидент произошел в Березниках в воскресенье.

"Уралкалий" - один из ведущих мировых производителей и экспортеров калия. Производственные активы включают пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в городах Пермского края - Березниках и Соликамске.