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У восточного побережья Китая перевернулось рыболовецкое судно

По данным агентства "Синьхуа", пять человек считаются пропавшими без вести

ШАНХАЙ, 2 марта. /ТАСС/. Рыболовецкое судно перевернулось во вторник в Восточно-Китайском море в акватории провинции Чжэцзян на востоке КНР. Как сообщает агентство "Синьхуа", пять человек считаются пропавшими без вести.

ЧП произошло в 150 морских милях к востоку от побережья в районе города Вэньчжоу. На момент крушения судна на борту находилось 10 человек. После получения Китайским центром по спасению на море аварийного сигнала ближайшим рыболовецким судам было предписано приступить к поиску терпящих бедствие рыбаков.

В район ЧП также были направлены поисково-спасательные суда. В результате удалось обнаружить и вытащить из воды пятерых членов экипажа. Остальные пятеро пока считаются пропавшими без вести. Операция по их поиску продолжается.

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