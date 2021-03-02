Столичные соцработники посетили семью, где трехлетний ребенок отравился наркотиками

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Сотрудники социальной службы посетили семью в Москве, где трехлетний ребенок отравился наркотическими средствами и попал в больницу. Сейчас ребенок находится в медицинском учреждении, об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

Ранее представитель столичного Главного следственного управления СК Юлия Иванова сообщила, что 1 марта из квартиры на юго-западе Москвы в детскую больницу был доставлен 3-летний мальчик, у которого диагностировано острое отравление наркотическим веществом.

"В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы. Сейчас мальчик находится в больнице, где получает необходимую медицинскую помощь. Как только стало известно о случившемся, специалисты соцзащиты посетили семью и осмотрели условия проживания", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что в квартире есть все необходимое для жизни и развития ребенка.

"После выписки мальчика сотрудники навестят семью повторно. Если потребуется, то с семьей будет проведена дополнительная работа. Ранее семья за социальной помощью не обращалась", - добавили в пресс-службе ведомства.