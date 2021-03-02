Ребенок выпал из окна и погиб в Калужской области

ТАСС, 2 марта. Пятилетняя девочка выпала из окна семиэтажного дома в Обнинске Калужской области, от полученных травм ребенок умер на месте. Об этом во вторник журналистам сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области проводится проверка по факту выпадения ребенка из окна седьмого этажа многоквартирного дома", - говорится в сообщении.

Уточняется, что от полученных травм пятилетний ребенок умер на месте. Следственными органами проводится проверка, по предварительным данным, девочка выпала из отверстия, имевшегося в москитной сетке, установленной в оконном проеме. "Девочка воспитывалась в неполной семье, проживала с сестрой и матерью, отец проживает отдельно. Семья характеризуется положительно, на профилактических учетах не состоит", - сообщили в ведомстве.