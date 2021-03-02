Бывшего мэра Астрахани освободили из колонии по УДО после семи лет заключения

АСТРАХАНЬ, 2 марта. /ТАСС/. Бывший мэр Астрахани Михаил Столяров, осужденный на девять лет за взяточничество, условно-досрочно освобожден после семи лет в заключении, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Бывший мэр [Астрахани] Михаил Столяров освобожден условно-досрочно", - сообщил собеседник агентства.

Согласно данным Советского районного суда, в декабре 2020 года в суд поступило ходатайство о замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания в отношении Столярова. 15 февраля оно было удовлетворено.

Столяров был избран мэром Астрахани в марте 2012 года. 13 ноября 2013 года он был задержан сотрудниками МВД в рамках уголовного дела по подозрению в получении взятки. Судом и следствием установлено, что Столяров вымогал взятку с предпринимателя в обмен на предоставление земельного участка под строительство.

Астраханский областной суд 25 декабря 2014 года смягчил приговор экс-мэру с 10 до девяти лет в колонии строгого режима. Столяров также должен был выплатить штраф в размере 100 млн рублей. Своей вины он не признал, отбывать наказание его отправили в исправительную колонию № 6 в Астрахани.