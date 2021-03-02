Прокурор просит условный срок для подростка по делу об изготовлении и хранении СВУ

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Гособвинитель просит назначить 2,5 года условно подростку, ставшему фигурантом уголовного дела об изготовлении самодельного взрывного устройства в 2018 году. Как уточнил ТАСС адвокат школьника Сергей Ашанин, прокурор также просит назначить его подзащитному штраф.

"Сегодня в ходе прений сторон прокурор попросил признать моего подзащитного виновным в изготовлении и хранении взрывчатых веществ и назначить ему два года и шесть месяцев колонии условно со штрафом в размере 10 тыс. рублей, - сказал защитник. - Мы будем просить об оправдании за отсутствием состава преступления, так как никакого опровержения доводов защиты не прозвучало в ходе судебного следствия".

По его словам, на следующем заседании в Тушинском суде Москвы, 19 марта, выступит в прениях защита, а 1 апреля - подсудимый с последним словом. После этого суд уйдет в совещательную комнату для постановления приговора.

Ученика одной из московских школ задержали 2 ноября 2018 года, 6 ноября того же года арестовали. На подростка вышли в ходе расследования уголовного дела о взрыве в здании УФСБ по Архангельской области 31 октября 2018 года, когда пострадали трое сотрудников, погиб 17-летний юноша, принесший в здание СВУ. Московскому подростку в окончательной редакции предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 222.1 и ч. 1 ст. 223.1 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств" и "Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств"). Следствие по делу было завершено в январе 2020 года. 30 октября 2019 года Мосгорсуд не продлил подростку срок содержания под стражей и отпустил под домашний арест, а в конце января смягчил меру пресечения на запрет определенных действий. В ходе предварительного расследования дела подросток отказался от объяснений на основании статьи 51 Конституции РФ.