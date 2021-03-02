Вертолет госпитализировал подростка, которого сбила машина на переходе в Новой Москве

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Санитарный вертолет госпитализировал 13-летнего подростка, которого сбил автомобиль на пешеходном переходе в Новой Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

"На вертолетную площадку Щапово машина скорой помощи доставила подростка 13 лет после ДТП. По словам очевидцев, на пешеходном переходе его сбил автомобиль. После передачи пострадавшего авиамедицинской бригаде, вертолетом подростка эвакуировали в специализированное лечебное учреждение столицы", - сообщили в департаменте.

На борту вертолета Московского авиационного центра подростка сопровождали врачи Центра экстренной медицинской помощи, которые поддерживали и контролировали состояние потерпевшего.