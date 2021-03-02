Экс-главу "Воронежской горэлектросети" приговорили к трем годам колонии за мошенничество

ВОРОНЕЖ, 2 марта. /ТАСС/. Суд в Воронеже приговорил к трем годам колонии бывшего генерального директора компании "Воронежская горэлектросеть" Александра Гаврилина за мошенничество. Об этом сообщила во вторник пресс-служба прокуратуры Воронежской области.

"Суд приговорил Гаврилина к трем годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Осужденный взят под стражу в зале суда", - говорится в сообщении пресс-службы.

По ее данным, это второе уголовное дело, рассмотренное Центральным районным судом Воронежа в отношении бывших руководителей муниципального унитарного предприятия "Воронежская горэлектросеть" (МУП "ВГЭС").

"Бывший гендиректор 50-летний Александр Гаврилин осужден по ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями") и ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество с использованием служебного положения, в особо крупном размере"). Приговором суда он признан виновным в преднамеренном создании, совместно с иными бывшими руководителями предприятия, кредиторской задолженности МУП "ВГЭС" на сумму свыше 520 млн рублей. Кроме того, Гаврилин незаконно получил право на денежные средства в размере более 71 млн рублей, принадлежащих предприятию, преобразованному в АО "ВГЭС", - отметили в пресс-службе.

В ночь на 6 февраля 2019 года в Воронеже задержали экс-гендиректора "Воронежской горэлектросети" Руслана Кочетова, в отношении которого возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество на сумму почти 600 млн рублей. В рамках дела также арестовали экс-заместителя гендиректора предприятия Марию Аркатову, бывшего руководителя компании Александра Гаврилина и экс-замдиректора Дениса Сапелкина. По версии следствия, с 2014 по 2018 год они через фирмы-однодневки изготовили фиктивные документы, по которым они якобы выполнили работы на общую сумму почти 600 млн рублей, после этого фирмы подали иски в Арбитражный суд Воронежской области о взыскании денег с МУП "ВГЭС", их требования были удовлетворены судом. В феврале 2021 года Сапелкин был осужден по тем же статьям, что и Гаврилин, ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года и штрафом в размере 70 тыс. рублей.

АО "Воронежская горэлектросеть" создано в Воронеже в 2018 году путем приватизации одноименного муниципального предприятия. Является крупнейшей территориальной сетевой организацией Воронежа, занимает около 70% рынка обеспечения электроэнергией юридических и физических лиц. С 2015 года по июнь 2018 года должность генерального директора занимал Александр Гаврилин. После его ухода компанией временно руководила Мария Акатова. С осени 2018 года гендиректором был Руслан Кочетов, он был снят с поста после ареста.