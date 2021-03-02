Уголовное дело возбуждено после пожара в многоэтажке во Владивостоке, где погибли дети

ТАСС, 2 марта. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности после пожара в 25-этажном жилом доме во Владивостоке, в результате которого двое детей погибли. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Приморскому краю.

По данным СК, четверо детей были госпитализированы. Двое несовершеннолетних впоследствии погибли.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - сказано в сообщении.

Глава Владивостока Олег Гуменюк в видеообращении, распространенном пресс-службой местной администрации, сообщил, что пострадали 14 человек. "Сейчас, кому нужны эвакуация и расселение, мы расселяем, кому нужна психологическая помощь, мы помогаем. Делаем все, чтобы помочь людям", - сказал он.

По предварительным данным следствия, пожар произошел в квартире, расположенной на 21-м этаже на улице Нейбута. На месте работает группа следователей и следователей-криминалистов. Причина пожара выясняется.