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ДТП произошло на 6-м км МКАД

Авария произошла с участием четырех машин

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Четыре автомобиля столкнулись на внешней стороне 6-м км МКАД. По предварительным данным, есть пострадавший, сообщается во вторник в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

"На внешней стороне 6-го км МКАД между Рязанским проспектом и шоссе Энтузиастов ДТП четырех автомобилей. По предварительной информации, есть пострадавший", - говорится в сообщении.

Отмечается, что движение транспорта вблизи места ДТП затруднено.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России уточнили, что столкнулись три автомобиля. "На 6-м км МКАД в результате ДТП с участием трех транспортных средств пострадал один человек", - сказал собеседник агентства.

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