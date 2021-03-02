Жители центра Ленинского района Ульяновска остались без холодной воды из-за аварии

ТАСС, 2 марта. Жители центральной части Ленинского района Ульяновска остались без холодной воды из-за прорыва на магистральном водоводе, сообщил на своей странице "ВКонтакте" председатель правительства области Александр Смекалин.

"Ульяновскводоканал" информирует: в связи с порывом на магистральном водоводе диаметром 800 мм в районе ул. Красноармейская отключено холодное водоснабжение центральной части Ленинского района. В настоящий момент ремонтные службы предприятия приступили к выполнению аварийно-восстановительных работ", - говорится в сообщении.

Численность населения Ленинского района - свыше 116 тыс. человек.

Прорыв планируется устранить до двух часов ночи по местному времени (03:00 мск среды).