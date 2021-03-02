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Угроза взрыва в здании Американской школы в Бухаресте не подтвердилась

После получения электронного письма с угрозой учащихся и персонал эвакуировали

БУХАРЕСТ, 2 марта. /ТАСС/. Угроза взрыва в элитной Американской школе в румынской столице оказалась ложной. Об этом сообщила во вторник Румынская служба информации (РСИ, госбезопасность).

"Проверка в здании школы завершена, - отмечается в сообщении спецслужбы. - Угроза не подтвердилась".

После получения электронного письма с угрозой взрыва учащиеся и персонал были эвакуированы во вторник из Американской школы, находящейся на северной окраине Бухареста, движение транспорта в районе было ограничено. Саперы РСИ провели в здании проверку.

Прокуратура начала также расследование по подозрению в шантаже, так как автор письма, согласно информации прессы, потребовал сумму денег, "чтобы не взрывать школу".

Ранее об угрозе взрыва сообщило Радио Румынии.

В новость были внесены изменения (20:24 мск) — добавлена новая информация.

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