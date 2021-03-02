СК возбудил дело после обнаружения тела младенца в пакете в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве матерью ребенка после того, как в Колпинском районе Санкт-Петербурга рядом с мусорным баком нашли тело младенца в пакете, сообщили журналистам в Главном следственном управлении СК РФ по городу.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ ("Убийство матерью новорожденного ребенка"). В ходе судебно-медицинского исследования установлено, что смерть ребенка наступила после родов от родовой травмы", - говорится в сообщении.

Во вторник источник в экстренных службах сообщал ТАСС, что в Колпинском районе возле мусорного бака нашли тело младенца в пакете. По предварительным данным, пакет был обнаружен дворником на чердаке многоэтажки на улице Раумской, однако женщина не стала изучать его содержимое и решила просто выбросить.

В СК позже подтвердили факт обнаружения тела ребенка и начали доследственную проверку.