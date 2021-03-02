СК возбудил дело после пожара в психоневрологическом интернате в Тверской области

ТАСС, 2 марта. Уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам" возбудили после пожара в психоневрологическом интернате в Тверской области, в результате которого погибли два человека и еще двое пострадали. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"По результатам проверочных мероприятий, проведенных по факту гибели двух женщин в результате пожара в здании "Торопецкий психоневрологический интернат", возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам")", - говорится в сообщении на сайте следственного управления.

Возгорание на площади 15 кв. метров произошло в комнате на первом этаже двухэтажного здания Торопецкого психоневрологического интерната ночью 2 марта. Пожар был потушен в течение 40 минут, эвакуировали 54 человека. Одна из пострадавших умерла по дороге в больницу, вторая - в Торопецкой ЦРБ, еще двум пострадавшим была оказана помощь, госпитализация им не потребовалась.

Губернатор Игорь Руденя взял под личный контроль установление причин пожара. На время ремонта в корпусе, где произошло возгорание, подопечных разместят в Нелидовском психоневрологическом интернате.

Новое противопожарное оборудование было установлено в учреждении в декабре 2020 года. Прокуратура региона даст правовую оценку деятельности контролирующего органа, который осуществлял проверку пожарной безопасности в Торопецком интернате.