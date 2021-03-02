Автобус заехал на тротуар на юге Москвы

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Водитель автобуса не справился с управлением и заехал на тротуар на юге Москвы, в результате пострадала находившаяся в автобусе женщина. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в экстренных службах.

"На Балаклавском проспекте в районе дома 33, строение 1 водитель не справился с управлением и резко заехал на тротуар. В результате пострадала женщина, которая находилась в автобусе, она госпитализирована", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, для движения транспорта перекрыта одна полоса. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, обстоятельства ЧП устанавливаются.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС России распространили экстренное предупреждение о порывистом ветре, гололедице и понижении температуры. В связи с непогодой водителям было рекомендовано значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Кроме того, специалисты советовали избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений и опережений.