Ударивший полицейского на акции 23 января костромич получил 1,5 года принудительных работ

КОСТРОМА, 2 марта. /ТАСС/. Участник несанкционированной акции, проходившей 23 января в Костроме, осужден на 1,5 года принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства за применение насилия в отношении полицейского. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

"Собранные следственными органами СК РФ по Костромской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 26-летнему жителю города Костромы. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (" Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей"). <…> Приговором суда осужденному назначено наказание в виде принудительных работ сроком на 1,5 года с удержанием 10% заработка в доход государства", - говорится в сообщении.

Мужчина принимал участие в несанкционированной акции в центре Костромы. Уточняется, что когда сотрудники УМВД России по Костроме задерживали одного из участников акции, подсудимый сорвал с сотрудника полиции форменный головной убор и ударил полицейского ногой. Полицейский не получил вреда здоровью.

В суде, а также в ходе следствия мужчина полностью признал свою вину. Дело было рассмотрено судом в особом порядке.