В Амурской области ребенок попал под снегоуборочную машину

ТАСС, 3 марта. Семилетнюю девочку поместили в реанимацию после попадания под снегоуборочную машину в городе Зея Амурской области. После случившегося началась проверка, сообщила в среду пресс-служба прокуратуры Амурской области.

"Прокуратура Зейского района проводит проверку по факту травмирования водителем снегоуборочной машины семилетней девочки. Предварительно установлено, что 2 марта 2021 года в городе Зея погрузчик, принадлежащий одному из муниципальных учреждений города, производивший уборку снега на дороге, при движении задним ходом наехал на семилетнюю девочку. Несовершеннолетняя госпитализирована в реанимационное отделение Зейской больницы с телесными повреждениями", - говорится в сообщении.

По результатам проверки примут меры прокурорского реагирования. Уточняется, что следственный отдел по городу Зея СУ СК РФ по Амурской области возбудил уголовное дело. Основанием стали результаты проверки, проведенной органами внутренних дел.