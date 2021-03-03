Жертвами ДТП в Калифорнии стали не менее 10 мексиканцев

МЕХИКО, 3 марта. /ТАСС/. По меньшей мере 10 граждан Мексики стали жертвами автокатастрофы, произошедшей во вторник в штате Калифорния в США. Об этом сообщил в своем Twitter глава департамента Северной Америки МИД Мексики Роберто Веласко.

"К сожалению, сотрудники консульства [Мексики] к настоящему времени подтвердили гибель 10 мексиканцев, - говорится в публикации. - Мы продолжим тесно сотрудничать с властями [в США], чтобы оказать помощь пострадавшим".

На юге Калифорнии перевозивший гравий грузовик врезался во внедорожник, в котором находились 27 пассажиров. На месте погибли 14 человек, еще один позднее умер в больнице. Пострадавшие госпитализированы, состояние нескольких из них оценивается как тяжелое.