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Власти США расследуют ДТП, в котором погибли 13 человек

Еще не менее шести человек пострадали

НЬЮ-ЙОРК, 3 марта. /ТАСС/. Власти США устанавливают обстоятельства и причины серьезной автоаварии, при которой во вторник в южной части Калифорнии погибли 13 человек и не менее шести пострадали. Об этом заявил во вторник шеф полиции штата Омар Уотсон на пресс-конференции, трансляцию вели местные телеканалы.

По словам Уотсона, в районе небольшого американского города Холтвилл, который находится рядом с границей между США и Мексикой, столкнулись внедорожник и грузовик. Согласно уточненным данным, 12 человек погибли на месте, один - в больнице. Ранее сообщалось, что жертв было 15.

По словам Уотсона, власти выяснили, что во внедорожнике ехали 25 человек, включая водителя. "Очевидно, что машина не предназначена для перевозки такого большого числа людей," - отметил Уотсон. По его словам, власти пытаются установить личности погибших и выяснить причины аварии. Правоохранительные органы США обратились за помощью к мексиканским дипломатам. Уотсон отметил, что пока нет данных, есть ли среди погибших граждане США.

Как было объявлено, расследование в связи с произошедшим проведет также Национальный совет по безопасности на транспорте.

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МексикаСША
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