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СМИ: число жертв давки в боливийском университете возросло до семи

Четверо пострадавших студентов продолжают находиться в больнице, пишет газета El Deber

БУЭНОС-АЙРЕС, 3 марта. /ТАСС/. Еще двое студентов умерли от травм, полученных при падении, причиной которого стала давка в боливийском Государственном университете Эль-Альто. Об этом сообщила во вторник газета El Deber. Ранее сообщалось о пяти погибших.

Четверо пострадавших студентов продолжают находиться в больнице.

Инцидент произошел во вторник во время студенческого собрания. Учащиеся столпились у ограждения, которое в результате давки сломалось, и стоявшие у края молодые люди упали с высоты 17 м. Трое студентов погибли на месте, остальные умерли в больнице.

Полиция проводит расследование случившегося. На допрос были вызваны трое охранников университета. Правоохранительные органы, в частности, хотят выяснить, почему руководство вуза и охрана допустили скопление людей в условиях пандемии.

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Боливия
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