Жителя Симферополя заподозрили в оправдании терроризма

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении сторонника праворадикальной идеологии из Симферополя, которого подозревают в публичном оправдании терроризма в интернете. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

"Следственным отделом управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по ч. 2. ст. 205.2 УК РФ в отношении жителя города Симферополя, являющегося сторонником праворадикальной идеологии. Установлено, что подозреваемый осуществлял противоправную деятельность, связанную с размещением в сети Интернет материалов, публично оправдывающих терроризм", - сообщил представитель УФСБ.