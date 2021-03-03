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Жителя Симферополя заподозрили в оправдании терроризма

По данным следствия, придерживающийся праворадикальной идеологии мужчина размещал материалы в интернете
© Пресс-служба управления ФСБ России по Республики Крым и городу Севастополю

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении сторонника праворадикальной идеологии из Симферополя, которого подозревают в публичном оправдании терроризма в интернете. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

"Следственным отделом управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по ч. 2. ст. 205.2 УК РФ в отношении жителя города Симферополя, являющегося сторонником праворадикальной идеологии. Установлено, что подозреваемый осуществлял противоправную деятельность, связанную с размещением в сети Интернет материалов, публично оправдывающих терроризм", - сообщил представитель УФСБ.

В пресс-службе отметили, что подозреваемый задержан, проводятся оперативно-следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления.

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