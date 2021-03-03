В Нижнем Новгороде задержали 18 человек за хищение денег под предлогом выдачи кредитов

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Нижнем Новгороде руководителей и сотрудников кол-центров, подозреваемых в хищении денег у граждан под предлогом выдачи кредитов. Об этом ТАСС в среду сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, злоумышленники создали в интернете несколько сайтов, на которых предлагали людям помощь в оформлении кредитов, для чего необходимо было оставить свои анкетные данные. После того, как потенциальные клиенты совершали требуемые операции, им перезванивали сотрудники кол-центра и говорили о необходимости оформить ряд страховок. При этом деньги следовало перевести на указанный фигурантами банковский счет. После получения средств подозреваемые прекращали общение с потерпевшими.

"Установлена причастность к противоправной деятельности более 20 человек. В двух кол-центрах на территории Нижнего Новгорода при силовой поддержке сотрудников Росгвардии проведены обыски, в ходе которых изъяты денежные средства, банковские карты, компьютерная техника, средства связи, документация. Также обнаружены инструкции для сотрудников центров с описанием методов воздействия на клиентов", - рассказала Волк.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. "18 участников преступной группы, в том числе два организатора, задержаны", - добавила представитель МВД.