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В Дзержинске девушка упала в яму с кипятком

Пострадавшая находится в тяжелом состоянии, она получила почти 70% ожогов тела

ТАСС, 3 марта. Следователи начали проверку после того, как девушка провалилась в яму с кипятком в городе Дзержинск Нижегородской области. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"В ряде региональных СМИ размещена информация о том, что в результате провала в грунте на улице Петрищева города Дзержинск местная жительница, провалившись в образовавшуюся яму, получила ожоги. Установлено, что 20-летняя пострадавшая получила ожоги 70% тела, медики оценивают ее состояние как тяжелое. Следователи организовали проведение доследственной проверки", - сказано в сообщении.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, инцидент произошел поздно вечером 2 марта. Пострадавшая 2000 года рождения была доставлена в больницу скорой помощи Дзержинска.

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