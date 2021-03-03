Следствие предъявило обвинение фигуранту дела о перекрытии дорог на акции в Москве

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Следователи предъявили обвинение в перекрытии дорог в ходе несанкционированной акции 23 января в центре Москвы члену незарегистрированной Либертарианской партии России (ЛПР) Глебу Марьясову. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Дмитрий Захватов.

"Марьясову предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 267 УК РФ (приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения, а также блокирование транспортных коммуникаций)", - сказал адвокат. Ранее суд избрал его подзащитному меру пресечения в виде запрета определенных действий.

По версии следствия, на акции 23 января несколько граждан перекрыли дороги и тротуары в районе Пушкинской площади в Москве. В результате было остановлено дорожное движение и блокированы транспортные коммуникации. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 267 УК РФ.