Суд оставил под стражей бросившего файеры в полицейских на незаконной акции в Москве

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Мосгорсуд отклонил жалобу на арест Вячеслава Игумнова, который бросал файеры в сторону полицейских в ходе несанкционированной акции в центре Москвы 23 января. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Московский городской суд оставил без изменения постановление Пресненского районного суда Москвы в отношении Игумнова В. С.", - сказали в пресс-службе.

Он обвиняется по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 31 марта.

Обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном, сообщила ранее представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

В Москве за противоправные действия на несогласованной акции 23 января в рамках уголовных дел были задержаны восемь человек, семь из них стали фигурантами дел о применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов, один стал фигурантом дела за повреждение машины ФСБ. Семь человек арестованы, еще одному избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.