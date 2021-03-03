Открытое горение в ангаре с овощной продукцией в Подмосковье ликвидировано

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение в металлическом ангаре с овощной продукцией на территории промышленной зоны в подмосковной деревне Картино. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"В 12:35 объявлена ликвидация открытого горения", - сказали в пресс-службе.

Информация о пожаре в ангаре, где хранится овощная продукция, поступила в 10:11. Ангар горит по всей площади - 1,5 тыс. кв. м. В 11:39 пожар локализован, сведений о пострадавших нет.