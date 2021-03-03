Майкл Калви считает, что суд затягивает процесс в отношении него

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви, обвиняемый по делу о растрате 2,5 млрд рублей, считает, что суд затягивает процесс в отношении него и создает препятствия для инвестиций в экономику России.

"Процесс безосновательно затягивается. Вместо того, чтобы инвестировать деньги в российскую экономику, мы тратим время на этот процесс", - сказал Калви по окончании очередного заседания Мещанского суда.

Суд в среду допросил одного из обвиняемых Филиппа Дельпаля. Заседание заняло два часа, после чего было отложено на 17 марта. Как сообщили ТАСС представители защиты, суд находится на начальной стадии процесса, ему предстоит исследовать большой объем доказательств стороны обвинения и допросить подсудимых.

Калви также в очередной заявил о непризнании вины и вере в российское правосудие. "Тем не менее я верю в российскую судебную систему и убежден, что рано или поздно суд подтвердит нашу невиновность. Конечно, нам бы хотелось, чтобы это получилось раньше, чем поздно", - заключил Калви.

Дело Калви

Уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный", основным фигурантом которого стал Майкл Калви, возбуждено Следственным комитетом России 13 февраля 2019 года на основании заявления члена совета директоров банка Шерзода Юсупова, с которым он обратился в ФСБ России. По данным следствия, Калви организовал схему, в результате которой кредит в размере 2,5 млрд рублей, полученный компанией "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) от "Восточного" в 2015 году, был зачтен уступкой акций.

По версии следствия, Калви ввел в заблуждение совет директоров банка относительно стоимости акций ПКБ, которые были оценены в сумму долга при реальной стоимости 600 тыс. рублей, что привело к фактическому хищению этих средств.

Защита оспаривала такую оценку акций, ссылаясь на отсутствие у следствия результатов финансовой экспертизы. Майкл Калви отрицает вину и называет уголовное преследование незаконной попыткой миноритариев "Восточного" решить корпоративный спор.