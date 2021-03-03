Пожар в ангаре с овощной продукцией в Подмосковье потушен спустя почти шесть часов

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Пожар в металлическом ангаре с овощной продукцией на территории промышленной зоны в подмосковной деревне Картино ликвидирован. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"В 16:09 мск пожар потушили", - сказал собеседник агентства.

Информация о пожаре в ангаре, где хранится овощная продукция, поступила в 10:11 мск. Огонь охватил ангар по всей площади - 1,5 тыс. кв. м. В 11:39 мск пожар локализован, а в 12:35 мск ликвидировано открытое горение. Сведений о пострадавших нет.