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На склонах Эльбруса пропал сноубордист

К месту, где, предположительно, находится экстремал, выдвинулись спасатели

НАЛЬЧИК, 3 марта. /ТАСС/. Спасатели выдвинулись на поиски сноубордиста, который пропал на склонах Эльбруса на высоте около 4 тыс. м. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе управления МЧС по Кабардино-Балкарии.

"В 17:10 3 марта в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по КБР поступило сообщение о том, что на Эльбрусе, в районе Гарабаши, на высоте от 3 800 до 4 000 метров потерялся сноубордист. На поиски выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России в количестве четырех человек и двух единиц техники", - говорится в сообщении.

Информация о пропавшем уточняется.

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