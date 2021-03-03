Жителя Татарстана подозревают в серии убийств и изнасилований

КАЗАНЬ, 3 марта. /ТАСС/. Следователи в Татарстане подозревают жителя Казани в совершении с 2009 по 2017 год серии убийств, сопряженных с изнасилованием. Об этом в среду сообщается на сайте следственного управления СК РФ по республике.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Татарстан 48-летний житель города Казани подозревается в совершении в период с 2009 по 2017 год в Казани серии убийств, сопряженных с изнасилованием", - говорится в сообщении.

Сообщается, что первой жертвой маньяка стала 30-летняя жительница Казани, тело которой обнаружили летом 2009 года в лесопосадке неподалеку от города. Оперативные действия результатов не дали, но спустя 11 лет криминалисты применили новейшие методики в исследовании имевшихся доказательств. В это время в рамках расследования иного преступления полицейские задержали мужчину, биологические следы которого совпадали с обнаруженными 11 лет назад.

Злоумышленника задержали, он дал признательные показания. Также следователи установили причастность подозреваемого еще к пяти нападениям на женщин, две из которых были убиты. "В настоящее время ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство, сопряженное с изнасилованием"). Судом по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщается на сайте.

18 февраля на заседании Госсовета Татарстана министр внутренних дел республики Артем Хохорин сообщил о задержании маньяка, отметив, что с ним проводится работа совместно с прокуратурой и СК, но не уточнив деталей. В пресс-службе МВД по Татарстану журналистам подтвердили, что речь идет о человеке, которого упоминал Хохорин.