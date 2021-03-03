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В Челябинской области один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП с машиной скорой помощи

Причиной аварии стал отцепившийся от внедорожника автоприцеп

ТАСС, 3 марта. ДТП с участием машины скорой медицинской помощи произошло в Челябинской области. В результате аварии один человек погиб, еще пять пострадали, сообщили в отделении пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Челябинской области.

Авария произошла на 53-м км автодороги Кизильское - Бреды - граница Казахстан на территории Кизильского района. Водитель Mitsubishi L200 с прицепом, по предварительным данным, допустил отцепление прицепа, который столкнулся со встречным автомобилем ГАЗ Соболь "скорая медицинская помощь". После этого двигающийся позади попутный автомобиль УАЗ Патриот, чтобы избежать столкновения, съехал в кювет.

"В результате ДТП женщина-пассажир 1964 года рождения автомобиля ГАЗ скончалась на месте происшествия, водитель и два пассажира - женщины 1947 года рождения и 1952 года рождения - получили телесные повреждения. В автомобиле УАЗ пострадали два пассажира - мужчина 1948 года рождения и женщина 1951 года рождения - они получили телесные повреждения разной степени", - говорится в сообщении.

Известно, что в автомобиле скорой помощи находились водитель, фельдшер и три пассажира, которые ехали для госпитализации из Брединского района в Магнитогорск.

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