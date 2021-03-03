Главе отдела московского филиала ФПК и начальнику поезда предъявлено обвинение во взятке

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Глава отдела обслуживания пассажиров и предоставления услуг в поездах московского филиала Федеральной пассажирской компании и начальник поезда обвиняются во взяточничестве. Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

"Возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела обслуживания пассажиров и предоставления услуг в поездах московского филиала АО "ФПК" и начальника пассажирского поезда. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и п. "б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве)", - сообщила Марковская.

В ноябре 2020 года начальник пассажирского поезда, располагая информацией о намерении проводника вагонного участка Москва - Ярославская получить назначение на вышестоящую должность, предложила ей оказать содействие за вознаграждение в размере 180 тыс. рублей, сообщив при этом, что денежные средства предназначаются для начальника отдела обслуживания пассажиров и предоставления услуг в поездах московского филиала АО "ФПК".

Действуя в рамках оперативно-разыскных мероприятий, проводимых сотрудниками УЭбиПК управления на транспорте МВД России по ЦФО, проводник передала указанную сумму обвиняемым.