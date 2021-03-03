Глава администрации Кировского района Ленобласти задержан за злоупотребление полномочиями

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 марта. /ТАСС/. Следователи задержали главу Кировского района Ленинградской области Алексея Кольцова за злоупотребление должностными полномочиями, что привело к образованию задолженности в местном водоканале в 600 млн рублей. Об этом сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по региону.

"В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что он стал фигурантом уголовного дела по части 3 статьи 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия"). По версии следствия, глава администрации района знал об убыточной деятельности местного водоканала, которая ведет к его банкротству, однако не принял мер к смене руководства предприятия.

"В результате преступного бездействия исполняющего обязанности главы администрации муниципального района была образована задолженность в размере более 600 млн рублей, что привело к признанию в установленном законом порядке унитарного предприятия несостоятельным - банкротом - и открытие в отношении него конкурсного производства", - отметили в СК.

Также, как считают следователи, задержанный чиновник знал о заключении договоров, заведомо невыгодных для водоканала, но "преследуя корыстный мотив", не принял никаких мер для оспаривания таких договоров в судебном порядке. Следователями СК совместно с сотрудниками управлений ФСБ и МВД по Петербургу и Ленобласти также проведены обыски дома у задержанного и в его рабочем кабинете, решается вопрос об избрании чиновнику меры пресечения.

Обыски в "Водоканале Кировского района"

В начале июня прошлого года полиция, сотрудники СК и ФСБ пришли с обысками в "Водоканал Кировского района", после которых была задержана его директор Марина Сойтонен. Следователи считали, что она заключала экономически необоснованные договоры, из-за чего у предприятия образовался долг на сумму более 600 млн рублей, что стало причиной его банкротства.

Суд в Петербурге отправил Сойтонен под домашний арест. По данным Единого федерального реестра сведений о банкротствах, арбитражный суд в итоге признал предприятие банкротом и начал процедуру конкурсного производства, а также прекратил полномочия Сойтонен. В конце февраля в СК сообщали, что кредиторы районного водоканала отказались требовать с предприятия более 570 млн рублей искусственно созданной задолженности и согласились пойти на мировое соглашение с представителями обанкротившегося предприятия.

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