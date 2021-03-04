Суд арестовал троих подозреваемых в убийстве лосихи под Тверью

ТАСС, 4 марта. Суд по ходатайству следователей арестовал троих подозреваемых в жестоком убийстве лосихи в лесу на границе Тверской и Вологодской областей. Об этом сообщил пресс-служба следственного управления СК РФ по Тверской области.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя Следственного комитета и избрал в отношении фигурантов меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении на сайте следственного управления.

В период с 23 по 26 февраля трое мужчин - жителей Тверской и Ярославской областей, организовали охоту вблизи деревни Раменье Череповецкого района Вологодской области. Из видеозаписи, опубликованной в социальных сетях и в ряде СМИ, следует, что люди на снегоходах загнали лосиху, а затем душили ее. По факту происшествия 1 марта было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 258 УК РФ ("Незаконная охота"), а 2 марта подозреваемых задержали.

Расследование на личный контроль взял губернатор Тверской области Игорь Руденя.