На Кипре в замке Святого Иллариона произошел пожар

НИКОСИЯ, 4 марта. /ТАСС/. Сильный пожар вспыхнул в среду в знаменитом замке Святого Иллариона, расположенном на вершине горы над кипрским городом Кирения. Об этом сообщила турко-кипрская полиция.

"Сегодня около 16:45 (17:45 мск) в центральной части замка Святого Илариона, которая использовалась как кафетерий, по неустановленной причине произошел пожар. На борьбу с огнем брошены полиция, пожарные и военнослужащие", - говорится в заявлении.

Согласно сообщениям турко-кипрской прессы, примерно через три с небольшим часа - к 20:00 (21:00 мск) - пламя удалось взять под контроль. По утверждению министра туризма и охраны окружающей среды самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра Фикри Атаоглу, "замок не пострадал, кроме кафетерия".

Однако владелец кафе, известный турко-кипрский журналист Мустафа Гюрсель заявил, что огонь полностью уничтожил представленную на стенах этого заведения ценную выставку фоторабот, архивных документов и исторических артефактов, личных вещей и писем.

Официальная причина пожара пока не установлена, но Гюрсель уверяет, что, скорее всего, возгорание произошло в результате удара молнии, поскольку кафе уже год закрыто из-за пандемии коронавируса и электроэнергия в нем отключена.

Замок Святого Иллариона - грандиозное крепостное сооружение на севере Кипра, которое находится на отвесном утесе Киренийских гор на высоте более 700 м над уровнем моря и славится как одна из самых лучших видовых точек на всем острове. Расположенный на трех уровнях замок-крепость был построен с целью защиты острова от арабов еще в византийскую эпоху до завоевания острова Ричардом I Львиное Сердце в XII веке. В период правления на Кипре в XII-XV веках французской династии Лузиньянов замок Святого Иллариона служил в качестве их летней резиденции. Сооружение пришло в упадок в XV-XVI веках при правлении венецианцев, которые его частично разобрали.