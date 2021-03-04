Более десятка рыбаков-любителей уносит в море на льдине на юге Сахалина

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 марта. /ТАСС/. Оторвавшаяся у берегов Сахалина льдина уносит в море 12 рыбаков-любителей. На место происшествия выехали спасатели, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Сахалинской области.

"Между [поселком] Мальково и мысом Свободный [в южной части Сахалина] произошел отрыв ледового припая. На льдине ориентировочно 12 человек. На место выехали спасатели <...>, все оперативные службы оповещены", - рассказали в правительстве.

В районе происшествия идет снег, скорость ветра достигает 8 м/с. Температура воздуха минус 3 градуса.