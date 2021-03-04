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В Австралии два человека погибли при крушении легкого самолета

Сотрудники спасательной службы обнаружили его обломки в одном из каньонов национального парка Кейп-рейндж

СИДНЕЙ, 4 марта. /ТАСС/. Два человека погибли при крушении легкого самолета в национальном парке Кейп-рейндж, недалеко от австралийского города Эксмут (штат Западная Австралия). Об этом в четверг сообщил новостной портал 9News.

По его информации, поиски легкомоторного самолета, вылетевшего из порта Эксмута, начались вечером в среду после того, как воздушное судно не вернулось вовремя на аэродром, а его экипаж перестал выходить на связь с диспетчерами. Ночью сотрудники спасательной службы обнаружили обломки самолета в одном из каньонов национального парка Кейп-рейндж, расположенного на западном побережье континента. Жертвами трагедии стали пилот и пассажир воздушного судна, которые погибли сразу после падения.

Личности погибших не разглашаются. Полиция и рейнджеры парка приступили к операции по сбору обломков самолета. Начато расследование обстоятельств произошедшего.

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