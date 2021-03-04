В Приамурье девушки избили несовершеннолетнюю студентку колледжа

ТАСС, 4 марта. Жительницы поселка Серышево в Приамурье избили 17-летнюю студентку колледжа при конфликте из-за молодого человека, проводится проверка. Об этом сообщила в четверг пресс-служба прокуратуры области.

"Прокуратура города Белогорска проводит проверку по факту избиения несовершеннолетней студентки отделения № 4 ГПОАУ АО "Амурский колледж сервиса и торговли" на территории города. Установлено, что 1 марта 2021 года 17-летней студентке нанесены телесные повреждения девушками, которые являются жителями поселка Серышево Амурской области, личности которых установлены. Причиной стала конфликтная ситуация между девушками из-за молодого человека", - сообщила пресс-служба прокуратуры.

Прокуратура во время проверки выяснит обстоятельства происшествия, оценит работу органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, действия должностных лиц колледжа по профилактике правонарушений, проверит работу психолога образовательной организации.

В пресс-службе регионального УМВД ТАСС сообщили, что заявлений после инцидента в полицию не поступало, по факту произошедшего начата проверка по сообщениям в СМИ.