Ребенок погиб при пожаре в доме в Пензенской области

ПЕНЗА, 4 марта. /ТАСС/. Девочка 2014 года рождения погибла при пожаре в частном доме в городе Кузнецке Пензенской области. Еще двое детей были спасены, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Пожар площадью около 50 кв. м произошел в 04:36 мск в доме на ул. Белинского в Кузнецке. В его ликвидации участвовали 22 человека и пять единиц техники.

"В ходе эвакуации отцом были выведены трое детей, однако девочка 2014 года рождения от испуга вернулась в дом и [впоследствии] обнаружена пожарными погибшей в дальней комнате", - отметили в пресс-службе.

По данным ведомства, 13 ноября 2020 года в доме, где проживала семья, уже был пожар из-за электротехнической неисправности. Семья состояла на учете в социальной службе, как входящая в группу риска. "Им предлагалось установить в доме автономный дымовой пожарный извещатель, но они отказались", - сообщили в ГУ МЧС.