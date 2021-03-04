{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Ребенок погиб при пожаре в доме в Пензенской области

Еще двоих детей спасли

ПЕНЗА, 4 марта. /ТАСС/. Девочка 2014 года рождения погибла при пожаре в частном доме в городе Кузнецке Пензенской области. Еще двое детей были спасены, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Пожар площадью около 50 кв. м произошел в 04:36 мск в доме на ул. Белинского в Кузнецке. В его ликвидации участвовали 22 человека и пять единиц техники.

"В ходе эвакуации отцом были выведены трое детей, однако девочка 2014 года рождения от испуга вернулась в дом и [впоследствии] обнаружена пожарными погибшей в дальней комнате", - отметили в пресс-службе.

По данным ведомства, 13 ноября 2020 года в доме, где проживала семья, уже был пожар из-за электротехнической неисправности. Семья состояла на учете в социальной службе, как входящая в группу риска. "Им предлагалось установить в доме автономный дымовой пожарный извещатель, но они отказались", - сообщили в ГУ МЧС.

Теги
РоссияПензенская область
В Берлине началась эвакуация людей в связи с операцией по обезвреживанию бомбы
По данным полиции, операция проходит в округе Шпандау
Читать полностью