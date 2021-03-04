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В Ленинградской области задержали двух браконьеров за убийство лосихи

Ведутся поиски третьего охотника

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 марта. /ТАСС/. Полицейские задержали во Всеволожском районе Ленинградской области двух мужчин, которые незаконно убили и разделали лосиху. Об этом сообщили журналистам в главке МВД по Санкт-Петербургу и области.

"Сотрудники полиции Всеволожского района Ленинградской области задержали двух мужчин: 39-летнего уроженца Татарстана и 52-летнего уроженца Новгородской области. Злоумышленников задержали с поличным, они грузили в автомобиль части животного - самки лося", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. Полицейские установили, что мужчины застрелили животное, а затем частично разделали, чтобы увезти его с места.

Также полицейские установили, что у задержанных был третий соучастник, его сейчас разыскивают.

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